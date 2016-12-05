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Афганистан не откажется от российских вертолётов

опубликовано alex1943 в Пнд, 05/12/2016 - 10:22 Новость: тема тэги гео
afgan
Американцы, пытающиеся сохранить своё присутствие в Афганистане и влияние на эту страну, сейчас усиленно навязывают Кабулу партию своих боевых вертолётов. Но афганцы пока не торопятся с их приобретением.

Эту ситуацию прокомментировал директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов. Он отметил, что покупка вертолётов это, разумеется, внутреннее дело Афганистана. Тем не менее, афганские военные предпочитают вертолёты российского производства.

Во-первых, потому что они стоят дешевле американских, а во-вторых, более легки в управлении. Срок же обучения на американских вертолётах составляет четыре года. А это во время военных действий, мягко говоря, не желательно.


Василий Семёнов

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