Украине, по мнению Тимошенко, не нужен президент

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила в эфире телеканала «112 Украина» с заявлением о том, что пост президента Украине не нужен, поскольку личности тех, кто его до сих пор занимал и их деятельность доказали, что институт президентства очень дорого обходится Украине.

Однако, с другой стороны, в случае своей победы на выборах, утверждает Тимошенко, она смогла бы использовать президентские полномочия на благо Украине: «вернуть нации всё то, что у неё незаконно забрали, в частности, землю и недра. Инициировала бы принятие новой Конституции, чтобы люди могли влиять на власть. Я бы занялась наведением порядка».

Действительно, Юлия Владимировна в силу авантюристичности своего характера и популистским устремлениям могла бы пойти на заметные изменения в политике и экономике Украины. Но именно в силу этого украинские элиты и постараются не допустить её до верховной власти.

…А, впрочем, Трампу тоже дружно мешали всем истеблишментом, и мало кто верил в его победу. Не метит ли Юлия Владимировна в украинские «трампы»?