Украине, по мнению Тимошенко, не нужен президент
опубликовано alex1943 в Пнд, 05/12/2016 - 10:29 Новость: тема
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
alex1943
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
|
|
|
Мы в соцсетях
|
Украине, по мнению Тимошенко, не нужен президент
опубликовано alex1943 в Пнд, 05/12/2016 - 10:29 Новость: тема
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
|
Комментируем:
Пишем в блогах:
Сейчас на сайте 3 пользователя и 663 гостя.
Пользователи на сайте
Отправить комментарий