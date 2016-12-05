Немцы привезут инвестиции в Крым

Баварские бизнесмены уже бывали в российском Крыму и нынче вновь собрались на полуостров. Теперь уже с конкретными инвестиционными проектами. В частности, по переработке подсолнечника в растительное масло, поскольку этот продукт востребован везде и всегда.

Так же немецкие бизнесмены собираются наладить в Крыму работу предприятия по производству специальных шлангов для капельных систем орошения. В засушливом Крыму такие шланги остро необходимы. Тем более что Украина в любой момент может прервать подачу днепровской воды.

Как считает вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, этот совместный инвестпроект весьма своевременен. Ведь сельское хозяйство Крымской республики переходит на экономное водопотребление. Ожидаемый визит немецких партнёров произойдёт уже в текущем месяце.