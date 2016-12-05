Минобороны Латвии извинялось перед аборигенами за мордобой, устроенный британским «защитником» НАТО

Минобороны Латвии пришлось извиняться вместо Великобритании перед молодым латвийцем, которого в ноябре в ресторане McDonald’s избил британский военнослужащий войск НАТО, пишет «Российская газета», ссылаясь на агентство LETA.

«Минобороны Латвии вместо Великобритании приносит извинения пострадавшему в инциденте гражданину Латвии. Это сделано от имени военнослужащих всех союзников по НАТО, которые и сейчас находятся в Латвии, уважая и принимая законы государства Латвии, наше население и нормы общественного порядка», — сказал представитель Минобороны Латвии по связям со СМИ Каспарс Галкинс.

Британская сторона, видимо, не сочла нужным принести свои извинения в связи с инцидентом.

В публикации отмечается, что расследование инцидента не закончено, но в Госполиции республики сообщили, что еще не получены результаты экспертиз о том, какие конкретно повреждения получил пострадавший, в то время как на фото, сделанных сразу после избиения, видно, что у 23-летнего латыша Акселса Айзкалнса сильно разбито лицо.

«Также стало известно, что в момент нападения британский солдат был пьян и вел себя агрессивно, — подчеркивает издание. — Местные СМИ сообщают, что спецназовец подошел в Акселсу и потребовал удалиться в течение 10 секунд. Затем отсчитал до десяти и ударил местного жителя по лицу.

После случившегося в Латвии разразился громкий скандал. Местные жители сильно обозлились на натовских солдат, которые хамски нарушают законы Латвии и не несут за свои действия уголовной ответственности. Стоит отметить, что британский солдат скрылся из Латвии сразу после драки».