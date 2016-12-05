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«Постскриптум» с Алексеем Пушковым

опубликовано Артем Бережецкий в Пнд, 05/12/2016 - 11:48 Статья: тема тэги гео

"Постскриптум с Алексеем Пушковым" - одна из ведущих аналитических программ российского телевидения. P.S. посвящен важнейшим событиям в стране и за ее пределами.

Программа "Постскриптум" пользуется популярностью и авторитетом среди влиятельной политической и бизнес-элиты России и СНГ. Каждую субботу несколько десятков миллионов телезрителей, а это наиболее активная часть населения страны, отдают свое предпочтение "Постскриптуму" и ее автору и ведущему Алексею Пушкову.

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Артем Бережецкий

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