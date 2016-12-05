Первые саперы из РФ прибыли в Сирию

Отряд российских саперов прибыл на авиабазу Хмеймим. В ближайшее время он приступит к разминированию освобожденных районов восточного Алеппо, сообщили в Минобороны РФ.

"На аэродром Хмеймим в Сирийскую Арабскую Республику прибыл передовой отряд Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации. В ближайшее время военные инженеры приступят к выполнению задач по гуманитарному разминированию освобожденных сирийской армией от боевиков восточных районов города Алеппо", - говорится в сообщении ведомства.

Прибывшие специалисты с большим опытом такой работы, в том числе и в Пальмире.В состав отряда входят кинологи. Техническое оснащение состоит из специальной инженерной техники и оборудования.

В разминировании Алеппо будут задействованы более 200 военнослужащих и около 50 единиц военной спецтехники.

При разминировании Пальмиры в марте военные очистили более 2,5 тысячи зданий и сооружений и обезвредив около 17,5 тысячи взрывоопасных предметов.