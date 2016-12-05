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ГЛАВНЫЕ СЛОВА НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

опубликовано Артем Бережецкий в Пнд, 05/12/2016 - 13:09 Новость: тема тэги гео

41 раз слово "экономика", чаще только слово "Россия": президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Как собрать рабочую группу по реализации, если во главе угла - тезисы Махатмы Ганди - взаимное уважение и отказ от агрессии и насилия во имя общего будущего?Закрытые группы экспертов просчитывают, как вести переговоры с Трампом, но он продолжает хвастаться своей непредсказуемостью. Психопортрет в семейном интерьере: станут ли его красный галстук и меню с завтрака суперсекретной информацией к размышлению? В Европе выбирают тех, кто хочет дружить с Россией и требует подумать о своих интересах, а не об американских. И это - правые партии. Членские взносы: с кем дружить, если Трамп пообещает выгнать из НАТО тех, кто экономит на нуждах Альянса?Иракский Нимруд разграблен террористами. Его сокровища там же, где и артефакты из сирийской Пальмиры. Тайные знания: как британскому детективу в поисках святынь помогают картины с выставки в Пушкинском музее? Карлсен улетел с...

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Автор (или псевдоним)
Артем Бережецкий

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