Вооруженные бандформирования в восточном Алеппо ведут тайные переговоры об условиях капитуляции

Сообщает близкая к правительству страны газета "Аль-Ватан" со ссылкой на собственные источники. После освобождения правительственными войсками значительной территории в городе, вооруженные бандформирования, удерживающие восточные кварталы сирийского Алеппо, начали тайные переговоры об условиях капитуляции с представителями правительственной армии.

"На фоне тяжелых потерь боевики сыплют обвинениями в адрес друг друга, тогда как некоторые из них ведут тайные переговоры с армией Сирии о возможности легализовать свой статус и выйти из восточных кварталов Алеппо в подконтрольные войскам районы на западе города", — пишет "Аль-Ватан".

Ранее боевики в Восточном Алеппо отказались сдать оружие и мирно покинуть город. По словам представителя объединения "Фастаким" Закария Малахифджи, находящегося в Турции, радикалы не видят проблемы в гуманитарных коридорах для мирных жителей, однако сами не намерены добровольно оставлять свои позиции и уходить из мегаполиса.

"Аль-Ватан" пишет, что в руках незаконных формирований остается менее 35 процентов от общей площади, которая была захвачена ими в 2012 году во время вторжения в восточную часть города.

Сейчас военные при поддержке союзных отрядов ополчения с боями продвигаются к линии соприкосновения у Цитадели — средневековой крепости, находящейся на господствующей над городом высоте. Как отмечают эксперты, контроль армии над ней будет означать переломный, завершающий этап операции в Алеппо.