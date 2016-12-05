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За 2,5 года отсутствия хозяина воры вынесли из его квартиры во Львове имущества на 1,5 миллиона гривен

опубликовано vinodelov в Пнд, 05/12/2016 - 14:19 Новость: тема тэги гео
полиция

Во Львове обокрали квартиру в многоэтажке на улице Симона Петлюры на полтора миллиона гривен. Владельца более 2,5 года не было дома, поэтому за это время злоумышленники «обчистили» квартиру полностью.

63-летний хозяин квартиры обратился 4 декабря с заявлением о краже в Железнодорожный отдел полиции. По его словам, с конца февраля 2014 году до 4 декабря 2016 он находился за пределами Львова. За это время из его квартиры вынесли абсолютно все имущество, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Злоумышленники повредили окно на балконе, забрались в квартиру и подобрали ключи к замкам входной двери. После этого они вынесли оттуда все вещи: имущество, мебель, даже выкрутили лампочки в светильниках.

Сумма ущерба, по словам владельца, составляет полтора миллиона гривен.

Правоохранители пытаются установить личности и задержать злоумышленников, причастных к совершению этого преступления.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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