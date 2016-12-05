Главная

Нацист Парубий требует от Рады упрощения процедуры заключения под стражу депутатов

опубликовано vinodelov в Пнд, 05/12/2016 - 14:31 Новость: тема тэги гео
Парубий

Аппарат Верховной Рады подготовил законопроект об упрощении процедуры заключения под стражу народных депутатов, сказал государственный преступник, ныне голова Верховной Рады Андрей Парубий в понедельник, 5 декабря, на заседании согласительного совета руководителей парламентских фракций и групп.

Также Парубий попросил парламентский комитет по вопросам регламента как можно скорее рассмотреть представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о снятии неприкосновенности с народного депутата «Оппозиционного блока» Вадима Новинского.

«Я еще раз призываю регламентный комитет как можно скорее принять решение, согласно документам, которые поступили из ГПУ, чтобы на этой неделе поставить в повестку дня и рассмотреть этот вопрос о снятии неприкосновенности с народного депутата Украины», — сказал Парубий.

Председатель ВР также сказал, что соответствующие законопроект подготовил аппарат Верховной Рады и фракция «Самопомощь» и призвал присутствующих на заседании быстрее рассмотреть эти документы.

«Прошу всех глав фракций рассмотреть эти законопроекты, чтобы мы смогли упростить эту процедуру, которая занимает много времени, и очень часто из-за этой бюрократической преграды слишком много времени проходит от подачи генерального прокурора до решения Верховной Рады», — сказал Парубий.

Напомним, что генпрокурор передал депутатам прошение о снятия неприкосновенности с народного депутата Вадима Новинского, которого обвиняют по мотивам лжесвидетельствования отступника УПЦ МП лжемитрополита Александра Драбинко.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!