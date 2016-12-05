Нацист Парубий требует от Рады упрощения процедуры заключения под стражу депутатов

Аппарат Верховной Рады подготовил законопроект об упрощении процедуры заключения под стражу народных депутатов, сказал государственный преступник, ныне голова Верховной Рады Андрей Парубий в понедельник, 5 декабря, на заседании согласительного совета руководителей парламентских фракций и групп.

Также Парубий попросил парламентский комитет по вопросам регламента как можно скорее рассмотреть представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о снятии неприкосновенности с народного депутата «Оппозиционного блока» Вадима Новинского.

«Я еще раз призываю регламентный комитет как можно скорее принять решение, согласно документам, которые поступили из ГПУ, чтобы на этой неделе поставить в повестку дня и рассмотреть этот вопрос о снятии неприкосновенности с народного депутата Украины», — сказал Парубий.

Председатель ВР также сказал, что соответствующие законопроект подготовил аппарат Верховной Рады и фракция «Самопомощь» и призвал присутствующих на заседании быстрее рассмотреть эти документы.

«Прошу всех глав фракций рассмотреть эти законопроекты, чтобы мы смогли упростить эту процедуру, которая занимает много времени, и очень часто из-за этой бюрократической преграды слишком много времени проходит от подачи генерального прокурора до решения Верховной Рады», — сказал Парубий.

Напомним, что генпрокурор передал депутатам прошение о снятия неприкосновенности с народного депутата Вадима Новинского, которого обвиняют по мотивам лжесвидетельствования отступника УПЦ МП лжемитрополита Александра Драбинко.