В Лондоне требовали наложения санкций на Рината Ахметова

Украинские нацисты из общественного движения «Лондон евромайдан» в воскресенье, 4 декабря, пикетировали помещение олигарха Рината Ахметова в Лондоне. Майдановцы требовали провести проверку законности полученной Ахметовым прибыли по британскому антикоррупционному законодательству.

Они акцентируют внимание на том, что на оккупированной территории ДНР и ЛНР беглец Ринат Ахметов имеет действующие шахты и заводы.

«Невозможно им работать без сотрудничества с администрацией ДНР и ЛНР. Таким образом, британским службам необходимо проверить не финансирует ли Ахметов работой своих предприятий армию „террористов/оккупантов“. Ведь финансирование терроризма в соответствии с британским законодательством это серьезное преступление», — сказано в заявлении радикалов.

«Ахметов, за бесценок приватизировал практически все государственные энергогенерирующие предприятия, теперь из-за высоких тарифов выдавливает из Украины миллиарды. Через формулу Роттердам + тарифы на электроэнергию для потребителей выросли на 30%, а Ахметов собирает дополнительно миллиарды гривен», — считают они.

«Лондон евромайдан» призвал украинскую диаспору в других странах мира присоединиться к делу наложения санкций на олигархов, которые грабят Украину.

Напомним, что предприятия Рината Ахметова работая на территории ДНР и ЛНР предательски платят налоги в Киев. А сам Ахметов делает все возможное для возвращения Донбасса в фашистскую Украину, чтобы еще больше наживаться на предприятиях, которые он захватил.