Стоматологи Львова угрожают забастовкой из-за отсутствия финансирования

Работники коммунальных стоматологических поликлиник Львова угрожают объявить бессрочную забастовку из-за того, что на отрасль в 2017 году предусмотрено значительно меньше необходимого объема финансирования.

Об этом сегодня, 5 декабря, шла речь на пресс-конференции работников городских стоматологических поликлиник.

Как было отмечено, депутаты городского совета проголосовали за постановление № 1179. В городской бюджет 2017 года на стоматологию предусмотрели всего 9 млн грн, что, по словам медиков, катастрофически мало. Этой суммы, говорят они, едва хватит на зарплаты, однако на материалы и оборудование денег не хватает.

«У меня возникает вопрос: почему средства, которые должны быть предусмотрены для стоматологии, должны идти на раздувание штатов первичного звена? — возмущается председатель профсоюзной организации 5-й коммунальной стоматологической поликлиники Львова Ольга Зализняк. — На стоматологию должно выделяться 39 млн грн, тогда как выделили всего 9 млн грн. Также сейчас врачи коммунальных стоматологий обслуживают на дому людей с инвалидностью. Неужели инвалид теперь сможет сделать бесплатный вызов врача из частного кабинета?».

Работники отрасли предполагают, что идет уничтожение бесплатной стоматологии и населения фактически подводят к тому, что все услуги должны стать платными уже со следующего года.

Председатель профсоюзной организации 1-й коммунальной стоматологической поликлиники Львова Ольга Параскова отмечает: «Депутаты Львовского горсовета проголосовали 10 ноября по постановление № 1179. Документ утверждает бюджет на 2017 год, в том числе и средства на здравоохранение. Но стоматологии почему-то места не нашлось.

Мы не против, когда параллельно предоставляются платные стоматологические услуги в частных кабинетах. Но человек должен иметь выбор, где лечиться. Однако сегодня жители лишены такого выбора. А по статистике, 80% находятся на грани бедности, поэтому не все могут позволить себе лечить зубы в платных клиниках. Следовательно, с 1 января 2017 фактически произойдет ликвидация наших учреждений, а это — около 1500 работников».

Она также отмечает, что в концепции по реформированию медицины четко указано: изменения, прежде всего, касаются первого звена. Зато стоматология относится к вторичному звену. В то же время и переходный период предусмотрен до 2020 года, а не до 2017 года.

«Если нас не услышат, мы оставляем за собой право на бессрочную забастовку», — добавила Ольга Параскова.

Кроме того, по словам медиков, пострадают как врачи, так и пациенты.

«Стоматология — это не только эстетика. Более 80% случаев — это воспалительные процессы… К тому же, частные кабинеты не занимаются диспансеризацией, они просто заняли свою нишу. Нам хотели сделать хозрасчет, это не удалось, и теперь решили урезать финансирование… Однако, в первую очередь, пострадают жители», — отметил заведующий отделением 3-й коммунальной стоматологической поликлиники Львова Александр Бурий.