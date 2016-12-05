Коммунальщики Николаева месяцами не получают зарплату

В трудовом коллективе областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» сегодня состоялось собрание трудового коллектива, в ходе которого выяснилось, что ситуация в коллективе не просто напряжённая, а близится к социальному взрыву: работники предприятия месяцами не получают зарплату.Об этом сообщил корреспондент одесского портала «Таймер».

Вопрос неоднократно поднимался на заседаниях постоянных комиссий областного совета и снова коллектив предприятия просит областной совет помочь — предприятие не имеет возможности выплатить заработную плату. Сейчас проходят последние выплаты за август-сентябрь 2016 года, для выплат за октябрь необходимо порядка 3 миллионов гривен, а общая сумма задолженности — 12 миллионов. Все счета предприятия арестованы.

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко зачитала ответ постоянной комиссии по вопросам жилищно–коммунального хозяйства, которая рекомендует коллективу предприятия пересмотреть условия оплаты труда в части уменьшения тарифной ставки 1-го разряда и минимизации стимулирующих выплат. Говоря понятным языком, работники должны по собственной инициативе уменьшить себе размер и без того небольшой заработной платы. Такой вариант развития события вызвал шквал негодования у трудового коллектива.

В результате было принято решение вынести вопрос по «Николаевоблтеплоэнерго» на рассмотрение ближайшей сессии областного совета.

Недавно стало известно, что в СБУ подготовит представление об отстранении с занимаемой должности исполняющего обязанности директора областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Виталия Бородина. Сотрудники ведомства вскрыли механизм присвоения должностным лицом 2,5 миллионов гривен.