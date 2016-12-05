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Продолжается парад абсурдных петиций на сайте президента Украины

опубликовано alex1943 в Пнд, 05/12/2016 - 16:48 Новость: тема тэги гео
petizija
Среди зарегистрированных на сайте петиций есть предложение сажать депутатов за невыполнение обещаний партии перед народом, запрет на использование депутатами Верховной Рады гаджетов на работе, инициатива об увеличении минимальной зарплаты на сумму расходов на замену электрических лампочек и тому подобные по абсурдности.

И вот пополнение странных петиций: 2 декабря на сайте президента Украины появилась электронная петиция с предложением перенести столицу государства во Львов.

Автор такого документа (№22/031293-эп) — некто Татьяна Павловна Мельник.

«После урегулирования конфликта с Россией столицу перенести во Львов. Россия до Львова не пойдёт, а Польше вся Украина не нужна», — предлагает составитель петиции.

Отметим, что для рассмотрения главой государства это воззвание должно набрать 25 тысяч подписей. По состоянию на 5 декабря петицию поддержали четыре посетителя сайта.

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