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Главная Российский полевеой госпиталь в Алеппо был атакован террористами. опубликовано soldier в Пнд, 05/12/2016 - 16:59

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня около 11.27 по местному времени террористы обстреляли из минометов российский госпиталь, который только вчера был развернут для оказания медицинской помощи беженцам из восточных кварталов Алеппо. В момент атаки в нем находился только российский персонал. Первая мина попала в 300 метрах правее, а через две минуты следующий снаряд поразил российскую медицинскую палатку, которая готовилась к приему местного населения. Стоит сказать, что развертывание госпиталя широко освещалось международными СМИ и боевики точно знали куда они стреляют. Террористы идут на любые военные преступления для того чтобы остановить стремительное продвижение сирийских военных в глубь восточного Алеппо. По предварительной информации ответственность на себя взяла группировка Нуреддин-Аз-Зинки. Данный инцидент несомненно должен быть расследован а виновные наказаны. Со стороны редакции агентства "Анна-ньюс" приносим наши соболезнования погибшим, а раненым желаем скорейшего выздоровления. По уточненным данным погибли два человека. Today, about 11.27 local time, militants fired mortars at a Russian hospital, which only yesterday was deployed to provide medical assistance to refugees from the eastern districts of Aleppo. At the time of the attack was only Russian personnel there. The first mine hit 300 meters to the right, and two minutes later following a projectile struck the Russian medical tent, which is ready to receive the local people. It is said that the deployment of the hospital was widely covered by the international media and the terrorists knew exactly where they were shot. The terrorists are going to any war crimes to stop the rapid advance of Syrian troops in the eastern Aleppo. According to preliminary information, the responsibility of the group took Nureddin al-Zina. This incident certainly should be investigated and the perpetrators punished. From the wording of the agency "Anna-News" offer our condolences to the victims and wish speedy recovery to the wounded. According to some data two people were killed. :: soldier :: Автор (или псевдоним)

Владимир Орлов О себе

Межрегиональная общественная организация содействия сохранению отечественных традиций и культурного наследия "ВЕЧЕ" (МОО «ВЕЧЕ»), учреждена 26 апреля 2009 года, с целью разработки и реализации концепции развития Российской Федерации как сильного, независимого и справедливого государства, способного обеспечить свободу, достойную жизнь и равные права для каждого гражданина России, а так же восстановление России как культурной, цивилизационной и геополитической объединяющий силы на пространстве бывших республик СССР. Кроме того, организация ставит своей целью формирование и поддержание положительного и объективного образа России в глазах, как граждан России, так и граждан иностранных государств, а так же распространение достоверной и объективной информации о России и о событиях, происходящих в Мире через средства массовой информации и Интернет.

Партнерами организации являются: газета "RED МЕДВЕДЪ!", новостные информационные порталы «ИНОФОРУМ» и «ПЕРЕВОДИКА», а так же Абхазское сетевое новостное агентство «ANNA». Организация осуществляет сотрудничество по различным общественно значимым вопросам и политическим вопросам с академией «Тринитаризма», императорским православным палестинским обществом, межрегиональным общественным движением «Народный Собор», партией «Родина: здравый смысл», Комитетом солидарности с народами Ливии и Сирии. Организация также имеет зарегистрированные Федеральной регистрационной службой свои символы: флаг и эмблему. В октябре 2009 года организация была официально зарегистрирована при Минюсте России и получила статус межрегиональной общественной организации. Об авторе подробнее