Трагедия в Княжичах может иметь серьезные политические последствия, — украинский эксперт

Украинский политикум оказался в очень опасном периоде. Ведь сразу несколько резонансных дел, в частности, трагедия в поселке Княжичи и заявления Александра Онищенко, — будут использоваться в политической борьбе.

Такое мнение высказал политический эксперт Андрей Вальчишин.

«Трагедия в поселке Княжичи имеет два аспекта. В частности, непосредственное расследование дела, а также политические последствия этого инцидента. Поскольку встанет вопрос об увольнении министра МВД Арсена Авакова. Вместо этого он является одной из ключевых фигур действующей коалиции. Поэтому его возможное принудительное отстранение от должности может привести к распаду коалиции и внеочередным выборам», — считает Андрей Вальчишин.

Дело Онищенко и его заявления о коррупции в парламенте еще больше ухудшают ситуацию в Верховной Раде.

«Онищенко может играть в нескольких политических проектах одновременно. Его заявления будут иметь существенное влияние в ближайшие месяцы и могут вызвать раскол в элитах, в свою очередь, это может привести к досрочным выборам», — отметил эксперт.

Отметим, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области произошла трагедия, в результате которой погибли пять сотрудников полиции. Убийство полицейских расследует прокуратура Луценко.