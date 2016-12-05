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Вооруженные тернопольские гастролёры вновь отправились мародёрствовать на Донбасс

опубликовано vinodelov в Пнд, 05/12/2016 - 17:39 Новость: тема тэги гео
тернопольские гастролёры

Украинские нацисты из карательного батальона «Тернополь» снова отправились на Донбасс, для террора гражданского населения и совершения преступлений различной степени тяжести, ради собственного обогащения.

Как стало известно, террористы из нацистского бандформирования будут совершать преступления в течении в двух месяцев. Всего в зону карательной операции отправились 30 отморозков, с воспаленными мозгами о величии умирающей страны «404».

Перед заброской в Донбасс к участникам роты обратился начальник главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол. Он пожелал им успешного выполнения задач и счастливого возвращения, так как уже в предвкушении своей доли от награбленного на многострадальной земле, где бандеровцы осуществляют геноцид русского народа.

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