Украинские нацисты из карательного батальона «Тернополь» снова отправились на Донбасс, для террора гражданского населения и совершения преступлений различной степени тяжести, ради собственного обогащения.

Как стало известно, террористы из нацистского бандформирования будут совершать преступления в течении в двух месяцев. Всего в зону карательной операции отправились 30 отморозков, с воспаленными мозгами о величии умирающей страны «404».

Перед заброской в Донбасс к участникам роты обратился начальник главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол. Он пожелал им успешного выполнения задач и счастливого возвращения, так как уже в предвкушении своей доли от награбленного на многострадальной земле, где бандеровцы осуществляют геноцид русского народа.