Жители Украины ненавидят киевских чиновников за то, что центральная власть «жирует» на беде народа

Такое мнение, причем очень эмоционально, в понедельник, 5 декабря, на Согласительном Совете Верховной рады высказал глава фракции партии «Самопомощь» Олег Березюк. Депутат рассказал, что последние две недели он ездил по Украине и общался с жителями страны. Вывод сделал такой: люди ненавидят действующую власть.

«Я ездил две недели по стране и привез вам физическую ненависть от людей. Нас ненавидят. Страну продолжают грабить, украинцев загоняют в рабство. Люди устали от вранья, коррупции и безнаказанности. Безнаказанности, потому что правоохранительные органы не на стороне людей, а на стороне олигархических элит. Расследованы ли у нас дела по офшорам? Нет. А проведено ли хоть одно расследование по е-декларациям? Нет!», - возмущался Березюк.

Зато, по мнению депутата, растет доверие к местным органам власти. По его словам,

украинцы видят, что в Киеве власть «жирует», а на местах общими усилиям ремонтируются школы, строятся больницы и открываются детские сады...

«Городские советы маленьких и больших городов передают привет правительству, так как правительственный бюджет просто грабит местные бюджеты. О децентрализации не может быть и речи, то, что есть сейчас — это централизация, не иначе! Нас люди ненавидят, а вот местные власти они уважают, ведь они рядом со своими народом»,- заявил Березюк.