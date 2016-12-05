На Украине выпускают военную технику, которая не стреляет, — украинский эксперт

Государственный концерн «Укроборонпром» до сих пор выпускает технику, разработанную в СССР в середине прошлого века, и не хочет переходить на западные стандарты. Об этом заявил военный эксперт Олег Стариков.

«Украинское вооружение и техника принадлежат к третьему поколению, это разработки 50-60-х годов. У нас нет современного оружия. Потому что с „Джевелина“, например, выстрелил и забыл. А у нас — выстрелил и… не туда попал, или накрыл огнем какую-то определенную площадь, а не конкретный объект. Война на Донбассе показала, что лишь 50% снарядов с „Градов“ попадают в цель, остальные-либо вообще не стреляют, или летят неизвестно куда. Нам очень нужно переходить к современным видам оружия, а не культивировать древности», — отметил эксперт.

По его словам, «Укроборонпром» не желает переходить на новые стандарты в технике и вооружении.

«Недавно Министерство экономики отменило около трех тысяч стандартов, в частности, оборонных, которые существовали еще с советских времен. Были также стандарты в 1920–1940-х годах о военных шинелях, водке для солдата и тому подобное. Но сейчас „Укроборонпром“ пытается их вернуть. Там не хотят переходить на западные стандарты. Многие западные компании согласны поделиться технологиями или создать совместные производства. А у нас до сих пор выпускают технику, которая не стреляет», — отметил Олег Стариков.

Эксперт также добавил, что из государственного бюджета на сектор безопасности выделяется 5%, а на сектор обороны — 2,8%.

«Фактически, на армию выделяется вдвое меньше, чем на правоохранительные органы. С такими показателями мы превращаемся в полицейское государство», — подытожил Олег Стариков.