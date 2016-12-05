Перестрелка полицейских под Киевом

В Княжичах Киевской обо. при задержании банды грабителей погибли 5 полицейских. Об этом в Facebook сообщил помощник главы МВД Антон Геращенко.

По словам Антона Геращенко уголовный розыск города Киева проводил операцию по задержанию опасной банды грабителей, системно грабившей дома киевлян и жителей Киевской области.

Оперативная группа получила информацию о том, что готовится очередное ограбление в одном из районов поселка Княжичи. На место задержания выехали сотрудники уголовного розыска и спецподразделение КОРД.

В одном из строящихся частном доме поселка Княжичи были размещены полицейские-разведчики, задача которых была следить за обстановкой и подать команду на задержание бандитов.

Планировалось классическое задержание банды грабителей, но в тот момент в соседнем доме в автоматическом режиме сработала охранная сигнализация.

На место прибыл наряд госслужбы охраны, который заметил и задержал двоих полицейских-разведчиков, думаю, что они могут быть причастны к срабатыванию сигнализации в соседнем доме.

В тоже время, группа захвата, судя по всему, решила, что сотрудники разведки попали в беду, захвачены преступниками, которые их обнаружили и выехали на микроавтобусе на улицу, где сотрудники ДСО задержали полицейских-разведчиков.

Далее, между сотрудниками ДСО и группой захвата произошла перестрелка длившаяся несколько мгновений и унесшая пять жизней.

Погибли двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, входивший в группу захвата.

Следователи прокуратуры уже работает на месте трагедии и будут восстанавливать все детали произошедшего и устанавливать причины того, как и почему все это стало возможным.Будет проведено внутренне расследование Национальной полиции

Трое подозреваемых в разбоях, которых готовились поймать "на горячем"выехали на двух Toyota Land Cruiser 200 в сторону Киева, где были задержаны оперативниками.У них было находилось огнестрельное оружие. Они задержаны по обвинению в совершенных грабежах и разбоях.