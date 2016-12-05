Аваков не уйдет в отставку, потому что полностью лишен каких-либо моральных ценностей

Несмотря на практику европейских стран, где после подобных трагедий министр МВД подает в отставку, на Украине глава правоохранительных органов, скорее всего, сохранит свой пост. Такое мнение выразила политолог Анна Малкина.

Комментируя последствия трагедии, которая произошла в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области, в результате которой погибли пять сотрудников полиции, эксперт отметила, что по ее мнению, персональную ответственность за это должны понести те должностные лица, которые координировали операцию.

«Понятно, что такая операция может проводиться в условиях секретности. Но речь идет не о разных структурах, а об одном ведомстве, в котором произошла такая ситуация. Поэтому профессиональная некомпетентность, халатность руководителей департаментов, которые проводили операцию — это то, с чем нужно работать.

Не нужно перекладывать ответственность за случившееся на недостаток технических средств, средств связи. В условиях таких операций основную роль играют люди, которые отвечают за координацию действий всех участников этого процесса. Поэтому в первую очередь ответственность лежит на тех, кто должен был координировать деятельность всех привлеченных подразделений», — отметила эксперт.

Также, Анна Малкина подчеркнула, что несмотря на политические реалии, министр МВД Арсен Аваков, скорее всего не подаст в отставку: «Если бы такой инцидент произошел в европейском государстве, это стало бы поводом для отставки, причем, добровольной, министра внутренних дел. К сожалению, в украинском законодательстве нет норм, которые бы обязывали министра это сделать. В нашем случае, основанием для отставки может быть только моральная ответственность должностного лица. Однако нормы морали у наших политиков не работают. Если мы посмотрим на последние 25 лет государственности, мы вряд ли найдем примеры, когда чиновники добровольно оставляли свои должности по следующим основаниям. Это результат нашей политико-общественной культуры.

Также отставка могла бы быть под давлением других политических сил. Однако Аваков является неизменным в течение последних двух лет. Поэтому понятно, что сейчас политических рычагов давления нет. Ведь сейчас мы имеем еще одну проблему — необходимость принятия бюджета. Несмотря на то, что еще до первого декабря бюджет должен быть принят, его пока еще нет. Поэтому пост Авакова будет сохранен в обмен на голосование по бюджету».

Напомним, что в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района произошла трагедия, в результате которой погибли 5 сотрудников полиции.