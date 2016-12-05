Первый в ДНР оператор мобильной связи «Феникс» раскинул сеть по миру

В частности, «Феникс» запустил для абонентов услугу исходящих звонков на номера более полусотни стран всего мира, включая Украину. Об этом в понедельник, 5 декабря, рассказал журналистам на брифинге в Донецке министр связи Республики Виктор Яценко.

«Для абонентов «Феникс» стала доступна услуга звонков на номера более 50 стран. На данный момент доступна функция только исходящих вызовов. Полный список стран и перечень тарифов будет опубликован в ближайшее время на официальном сайте оператора «, — сказал министр.

Кроме того, абонентам «Феникса» уже доступна система самообслуживания «Личный кабинет», где можно управлять своим номером: подключать и отключать услуги, получить детализацию счета, изменять тарифный план и т. д.

Напомним: «Феникс» — первый республиканский оператор мобильной связи ДНР, который покрывает всю территорию государства. Был запущен в тестовом режиме 16 июня 2015 года. Полноценная работа «Феникса» началась в феврале 2016 года. Сегодня число активных абонентов республиканского оператора связи достигло 400 тысяч человек.