Гриф ограничения доступа «совершенно секретно» дает возможность заинтересованным лицам обогащаться на закупках государственного концерна «Укроборонпром». Такое мнение выразил террорист карбата «Донбасс», депутат Верховной Рады, аферист Константин Гришин, которого называют Семен Семенченко.

«Я как член профильного комитета парламента не могу обнародовать цену на патроны, которые мы закупаем у иностранных производителей, в частности, в Болгарии и в бывших странах соцблока. Поскольку отечественные уже почти закончились. Но этот гриф секретности позволяет, по желанию, рассовывать до 30% бюджета, который есть у „Укроборонпрома“ для закупок, по частным карманам определенных заинтересованных лиц», — отметил Гришин.

По словам государственного преступника, по таким коррупционным тендерам уже рассматривается несколько уголовных производств, однако существенных сдвигов пока нет.

«Если еще полгода назад на тендерах присутствовали люди Пашинского и Турчинова, то сейчас там есть лица, приближенные к Петру Порошенко. Именно поэтому все, что происходит во время закупок, не выходит за пределы круга этих лиц», — резюмировал член террористической группировки.