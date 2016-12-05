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Главная . Военная обстановка в Алеппо. Армия ведет наступление. Русский перевод. опубликовано Артем Бережецкий в Пнд, 05/12/2016 - 20:09 Новость: тема тэги гео 4 декабря 2016. Военная обстановка в Алеппо. Армия ведет наступление. Русский перевод.

Военная обстановка в Алеппо, 4 декабря 2016 года.

За последние 2 недели, когда сирийская армия и ее союзники начали наступление, не было ни дня передышки. Наступление идет на бастион боевиков в городе Алеппо: от района Ханано до Сакура, Хайдарию, Бустан Аль-Баша.

Наступление отбивает у боевиков район за районом, которые финансируемые из-за рубежа боевики удерживали годами.

Несмотря на декабрь месяц и начало зимы, альянс лояльных правительству сил не показывает ни намека на то, что они собираются остановиться.

3 декабря Сирийская арабская армия прорвала оборону боевиков Джейш Аль-Халаб на протяженном участке фронта, начиная от района Шейх Лютфи на юге и районом Тарик Аль-Баб на севере.

В течение всего следующего дня объединенные силы террористических группировок Джебхат Фатех Аш-Шам, Нураддин Аз-Зинки и бандитов-исламистов из ССА были выбиты из районов Карм Аль-Джазмати, захвачено 90% района Тарик Аль-Баб и треть района Карм Аль-Муяссар.

Кроме того, сирийская армия взяла под контроль перекресток Аль-Джазмати и расширила подконтрольную территорию вдоль трассы на аэропорт.

Данные шаги, сделанные правительством, впервые за многие годы позволили создать фиксированную буферную зону вдоль трассы на международный аэропорта Алеппо и открыли возможность для проведения атак на районы Тайбет Лала, Дарет Аввад, Мааржех и Шейх Лютфи.

Уже ни для кого не секрет, что правительственные силы в битве за Алеппо преобладают во всех параметрах: их численность в минимум 4 раза выше численности боевиков, у них подавляющее преимущество по огневой мощи всех видов вооружения.

Бесспорно, именно армия решает, когда и куда нанести следующий удар.

Все операции так называемой оппозиции в Алеппо свелись к глухой обороне и их возможности справляться даже с такими задачами уменьшаются с каждым днем.



Источник :: Артем Бережецкий :: Автор (или псевдоним)

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