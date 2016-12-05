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Во Львове директор школы избил ребенка

опубликовано vinodelov в Пнд, 05/12/2016 - 20:24 Новость: тема тэги гео
львов

В департаменте гуманитарной политики Львовского горсовета проверяют информацию об избиении директором СОШ № 73, что на ул. Днистерской, 5, ученика 8-го класса. Для этого создали специальную комиссию. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

В управление образования департамента гуманитарной политики Львовского городского совета поступила жалоба матери ученика 8-А класса, что директор школы, Василий Нагорный, избил ее сына. В пресс-службе мэрии уточнили, что на время служебного расследования директора не отстранили от работы.

Во время проверки комиссия взяла письменные объяснения у директора школы, классного руководителя 8-А класса, провела беседы со школьным психологом, медсестрой, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, изучила документацию учебного заведения по организации воспитательного процесса.

В управлении образования 2 декабря организовали встречу независимого психолога с двумя учениками 8-А класса и их родителями для выяснения обстоятельств этого случая. Работа комиссии продолжается. В ГУ ЧП во Львовской области отметили, что обращение в полицию об открытии уголовного производства не было.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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