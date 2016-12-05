Будни Киева: один мужчина выстрелил в лицо другому на трамвайной остановке

Произошло это в Соломенском районе столицы Украины. Задержанный «стрелок» оказался 56-летним мужчиной, у которого есть разрешение на оружие. Об этом сообщили в полиции.

Обстоятельства таковы: пострадавший от огнестрела сообщил, что у него возник словесный конфликт с прохожим, и тот несколько раз выстрелил в него из пистолета. Пострадавший получил сквозное огнестрельное ранение нижней части лица и теперь госпитализирован.

Стрелявший — пожилой мужчина рассказал, что использовал пистолет исключительно в целях самообороны. Мол, у него возник словесный конфликт с мужчиной на трамвайной остановке, который перерос в драку и оппонент начал его душить. Поэтому пришлось воспользоваться пистолетом в качестве самообороны.

«Изъятые предметы отправлены на экспертизу. Уголовное производство открыто по предварительной правовой квалификацией части 2 статьи 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия», — сообщает пресс-служба Нацполиции Украины. Впрочем, сам факт стрельбы в общественном месте среди бела дня да еще в целях самообороны говорит о том, что столица Украины сегодня — не самый безопасный город для жизни.