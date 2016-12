Российский полевеой госпиталь в Алеппо был атакован террористами

Сегодня около 11.27 по местному времени боевики обстреляли из минометов российский госпиталь, который только вчера был развернут для оказания медицинской помощи беженцам из восточных кварталов Алеппо. В момент атаки в нем находился только российский персонал.

Первая мина попала в 300 метрах правее, а через две минуты следующий снаряд поразил российскую медицинскую палатку, которая готовилась к приему местного населения. Стоит сказать, что развертывание госпиталя широко освещалось международными СМИ и боевики точно знали куда они стреляют. Террористы идут на любые военные преступления для того чтобы остановить стремительное продвижение сирийских военных в глубь восточного Алеппо. По предварительной информации ответственность на себя взяла группировка Нуреддин-Аз-Зинки. Данный инцидент несомненно должен быть расследован а виновные наказаны. Со стороны редакции агентства "Анна-ньюс" приносим наши соболезнования погибшим, а раненым желаем скорейшего выздоровления.

По уточненным данным погибли два человека.

Today, about 11.27 local time, militants fired mortars at a Russian hospital, which only yesterday was deployed to provide medical assistance to refugees from the eastern districts of Aleppo. At the time of the attack was only Russian personnel there. The first mine hit 300 meters to the right, and two minutes later following a projectile struck the Russian medical tent, which is ready to receive the local people. It is said that the deployment of the hospital was widely covered by the international media and the terrorists knew exactly where they were shot. The terrorists are going to any war crimes to stop the rapid advance of Syrian troops in the eastern Aleppo. According to preliminary information, the responsibility of the group took Nureddin al-Zina. This incident certainly should be investigated and the perpetrators punished. From the wording of the agency "Anna-News" offer our condolences to the victims and wish speedy recovery to the wounded.

According to some data two people were killed.