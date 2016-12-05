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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 5 Декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пнд, 05/12/2016 - 20:41

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. За прошедшие сутки украинские силовики одна тысяча триста сорок два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга 5 декабря сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «При этом противник выпустил сорок восемь артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм, триста тринадцать мин калибра 120 и 82 мм, а также восемь танковых выстрелов. Кроме того, применялись гранатометы, БМП и различные виды стрелкового оружия. Обстрелам со стороны украинских силовиков Грузевича, Шапталы, Николюка, Соколова и Делятицкого подверглись населенные пункты Республики: Ясиноватая, Веселое, Старомихайловка, Александровка, Оленовка, Докучаевск, Коминтерново, Ленинское, Саханка, Октябрь, Дзержинское и поселок Трудовские Петровского района Донецка. От минометного огня с позиций украинских силовиков в населенном пункте Александровка повреждения получил один жилой дом № 39 по улице Горького. Результатом снайперского огня стала гибель одного военнослужащего НМ ДНР», — сообщил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее