Криминальная Херсонщина: 81-летний мужчина с топором устроил погром в магазине

В Херсонской области в городе Новая Каховка произошел довольно неординарный случай, где пенсионер преклонного возраста, вооружившись холодным оружием массового поражения разгромил магазин компьютерной и мобильной техники.

В частности, пожилой мужчина, возмущенный тем, что ему не возвращают деньги за приобретенный накануне и возвращенный товар, с топором в руках начал крушить имущество в магазине. Правда, магазин он, как оказалось, перепутал…

Недавно, в полдень, на пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны Херсонщины поступил сигнал «Тревога» из магазина, реализующего телефонную и компьютерную технику в Новой Каховке.

Наряд группы быстрого реагирования Новокаховского подразделения УПО на место вызова прибыл за считанные минуты, где и задержали хулигана.

Им оказался местный житель, 1935 года рождения. Пожилой мужчина, не желая прислушиваться к доводам продавцов, возмущался, что ему не возвращают деньги за приобретенный вчера стартовый пакет к телефону, который он купил, кажется, именно в этом магазине… Забыв, где именно он обслуживался вчера, он не придумал ничего другого, кроме того, что достал из сумки топор и разбил имущество магазина, включая ноутбук.

Кнопку тревожного вызова полиции охраны нажал администратор торгового заведения.

Своевременное обращение и оперативное прибытие полицейских охраны помешали дальнейшим неадекватным действиям человека.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Новокаховского отдела ГУНП.