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Обнищавшей Украине собирают деньги «на пропитание»

опубликовано vinodelov в Пнд, 05/12/2016 - 20:51 Новость: тема тэги гео
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За рубежом понимают, что нищая Украина угрожает Западу наплывом беженцев, которых и без того хватает. Поэтому Организация Объединенных Наций (ООН) призвала страны мира выделить стране майдана $214 миллионов финансовой помощи.

Об этом заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам Нил Уокер. Он уточнил, что эти деньги необходимо привлечь для нормализации водоснабжения и питания, а также на жилье украинцам. «Мы призываем правительства всех стран-доноров, чтобы Украине оказали помощь в эти сложные времена. В общем на такую защиту нужно 214 миллионов долларов, чтобы предоставить людям жизненно необходимую помощь», — подчеркнул Уокер.

В то же время западные государства, которых призвали скинуться Украине «на пропитание», не понимают, как можно, имея богатые ресурсы и плодородные земли, клянчить деньги, образно говоря, на кусок хлеба. Ранее Запад был поражен и возмущен е-декларациями украинских чиновников и депутатов, которые имеют миллионы и миллиарды долларов притом, что народ страны скатился в нищету.

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Денис Виноделов

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