На Буковине неадекватный водитель покусал полицейских

В Черновцах близ проспекта Независимости, патрульные заметили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения (в автомобиле не работал задний левый стоп).

Патрульные полицейские остановили транспортное средство. Во время общения с водителем последний вел себя агрессивно, нецензурно выражался в сторону инспекторов и бросился бежать, сообщает пресс-служба патрульной полиции Черновцов.

Возле одного из торговых центров инспекторы остановили нарушителя. Патрульные неоднократно просили водителя предъявить документы, однако на законные требования полицейских мужчина не реагировал и продолжал нецензурно выражаться. Инспекторы несколько раз предупредили нарушителя о том, что применят к нему физическую силу и спецсредства, поскольку он не выполняет законные требования сотрудников полиции.

Когда человек в очередной раз отказался предъявить документы — патрульные пытались вытащить его из автомобиля, однако он сопротивлялся, кричал и кусал инспекторов. У одного из инспекторов патрульной полиции медики констатировали диагноз: укус кисти левой руки. Мужчину доставили в отдел полиции.