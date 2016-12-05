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Главная Брифинг официального представителя НМ ЛНР майора Марочко на 5 декабря 2016 года + English Subtitles опубликовано Nvb2003 в Пнд, 05/12/2016 - 21:44

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Киевские силовики перебрасывают к линии соприкосновения наемников, автомобили с боеприпасами и личным составом ВСУ. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики майор Андрей Марочко. Он отметил, что Украина систематически нарушает условия пребывания военной техники вдоль линии соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями, используя режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений.

"Украинское командование продолжает использовать продажный труд иностранных наемников. Так, в районе населенного пункта Золотое в составе 24 механизированной бригады находится подразделение, состоящее из иностранных граждан, преимущественно из стран Восточной Европы", - сказал Марочко.

"В зону ответственности 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Ольховая на позиции взводного опорного пункта прибыло два БТР и один автомобиль с боеприпасами", - сообщил он.

"Подобные действия противника зафиксированы и в районе населенного пункта Кряковка. На позиции взводного опорного пункта в указанном районе прибыло четыре грузовых автомобиля с личным составом и боеприпасами в сопровождении одной БМП", - добавил представитель оборонного ведомства Республики.

Марочко добавил, что из села Покровское, где расположены тыловые склады 24-й бригады ВСУ, зафиксировано передвижение пяти военных автомобилей в направлении Попасной. При этом он подчеркнул, что Народная милиция не реагирует на политические, информационные и другие провокации со стороны Украины. Подразделения систематически совершенствуют боевое мастерство, повышая военную выучку.

"Сегодня была проведена внезапная проверка боеготовности подразделений связи Народной милиции ЛНР. В ходе проверки отрабатывались задачи по тактико-специальной подготовке", - отметил он.

"Военнослужащие с поставленными задачами справились на оценку "отлично", - подчеркнул Марочко. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее