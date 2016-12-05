Украинским воякам выдали не берцы, а «валенки»

Украинский волонтер Владимир Голоднюк рассказал о «бедственном положении» вояк ВСУ: «От людей помощь армии уже не та, что была раньше. Некоторые говорят, что устала нация, обеднела. Мы стали равнодушнее. Спокойно стали воспринимать новости о том, что в „АТО“ погибло столько-то человек. Люди привыкают к жертвам»…

В 2014 году, вспоминает волонтер, народ нес и отдавал на армию последнее. Но теперь люди поняли, что на верху все разворовывается, а деньги присваиваются теми, кому выгодна война.

«У нас был военный налог, люди покупали военные сертификаты, но не увидели, куда эти деньги пошли и что за них было куплено. Это огромные деньги. Увеличился в разы бюджет военный. Будто форму начали шить. Затем слышим, что форма низкого качества. Купили рюкзаки, качество тоже никудышнее. Обманули, приобрели по завышенным ценам. Они не соответствуют по качеству даже старым европейским аналогам 20-летней давности. Хвастаются, что сшили новые берцы. А от солдат слышим: «Это не берцы, а валенки. В них бегать невозможно», — рассказал Владимир Голоднюк.

Также украинской армии (по словам президента Порошенко, «самой сильной в Европе») катастрофически не хватает оптических приборов, лазерных дальномеров для минометчиков и гранатометчиков, тепловизоров.

«Часто не хватает питьевой воды. А еще беспокоит низкое качество одежды. Не понимаю, кто эти стандарты разрабатывал. Выдается один комплект на полгода. А человеку надо элементарно ее постирать. Во что солдат должен переодеться? А если разорвал одежду или намочил берцы в бою? Чем заменить?», — задает риторический вопрос украинский волонтер.