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Под Красногоровкой будут испытывать снаряды для «Градов»

опубликовано vinodelov в Пнд, 05/12/2016 - 22:13 Новость: тема тэги гео
Грады ВСУ под Красногоровкой

В город Красноармейск, который киевская власть переименовала в Покровск, в 18 часов 4 декабря прибыла колонна армейских грузовиков ВСУ.

На грузовых автомобилях были привезены артиллерийские боеприпасы, причем, на двух машинах — снаряды для реактивных систем залпового огня «Град».

Всю ночь с 4 на 5 декабря грузовики стояли под охраной, а уже с утра понедельника началась разгрузка боеприпасов. Часть снарядов для РСЗО «Град» утром 5 декабря была сразу перегружена на другой грузовик, и он привез эти боеприпасы на северо-западные подступы к Донецку, в город Красногоровка.

А под Красногоровкой украинские военные оборудовали полигон, где снаряды для «Градов», сделанные в Киеве на порошенковском заводе «Ленинская кузня», собираются испытывать путем проведения пробных стрельб.

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