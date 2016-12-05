Боевые вертолеты ВСУ усилили разведку с воздуха

Базирующиеся на аэродроме Краматорска четыре вертолета марки МИ-8 военно-воздушных сил бывшей Украины утром 2 декабря, несмотря на снегопад и плохую видимость, поднимались в воздух в 9 часов утра.

Сначала два вертолета полетели в сторону города Барвенково Харьковской области, расположенного в 50 километрах от Краматорска. Винтокрылые машины пролетели над горой Карачун и направились дальше, на запад. Долетев до Барвенково, вертолеты развернулись и полетели назад.

Вторая пара вертолетов взлетела после 11 часов утра и взяла курс на север. Долетев до Красного Лимана, вертолеты сделали вираж над небольшим городом Николаевка, расположенного в 10 километрах возле Славянска, затем они вернулись на аэродром базирования.

Известно, что украинские боевые вертолеты в условиях зимней непогоды выполняли учебно-разведывательные полеты. Командование ВСУ усиливает обзор и разведку местности с воздуха.