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Боевые вертолеты ВСУ усилили разведку с воздуха

опубликовано vinodelov в Пнд, 05/12/2016 - 22:23 Новость: тема тэги гео
Два вертолета ВВС Украины

Базирующиеся на аэродроме Краматорска четыре вертолета марки МИ-8 военно-воздушных сил бывшей Украины утром 2 декабря, несмотря на снегопад и плохую видимость, поднимались в воздух в 9 часов утра.

Сначала два вертолета полетели в сторону города Барвенково Харьковской области, расположенного в 50 километрах от Краматорска. Винтокрылые машины пролетели над горой Карачун и направились дальше, на запад. Долетев до Барвенково, вертолеты развернулись и полетели назад.

Вторая пара вертолетов взлетела после 11 часов утра и взяла курс на север. Долетев до Красного Лимана, вертолеты сделали вираж над небольшим городом Николаевка, расположенного в 10 километрах возле Славянска, затем они вернулись на аэродром базирования.

Известно, что украинские боевые вертолеты в условиях зимней непогоды выполняли учебно-разведывательные полеты. Командование ВСУ усиливает обзор и разведку местности с воздуха.

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