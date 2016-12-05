Главарь фашистского «Азова» Билецкий: «Мы проиграли на всех фронтах»

Командир украинского карательного батальона «Азов» Андрей Билецкий признает, что Украина проиграла во всех государственных сферах — от ситуации с Крымом до борьбы с коррупцией. То есть, совершила «все возможные ошибки».

«Мы проиграли Донбасс на данный момент. Зачем самих себя обманывать. У нас Иловайск — „победа“, Дебальцево — „победа“, аэропорт — „победа“. На данный момент есть проигрыш», — признает украинский неофашист.

В экономике, по мнению Билецкого, ситуация не лучше: «Мы уничтожили экономику за это время, мы превратились, вся политическая элита превратилась в клан временщиков, сидящих на сумках, если это судно начнет тонуть… Идёт война всех против всех, никакой национальной консолидации общества мы не видим»…

Напомним: украинский карательный батальон «Азов» использует фашистскую символику и отличается, как и другие карбаты, особой жестокостью по отношению к мирному населению.