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Главарь фашистского «Азова» Билецкий: «Мы проиграли на всех фронтах»

опубликовано vinodelov в Пнд, 05/12/2016 - 22:27 Новость: тема тэги гео
билецкий

Командир украинского карательного батальона «Азов» Андрей Билецкий признает, что Украина проиграла во всех государственных сферах — от ситуации с Крымом до борьбы с коррупцией. То есть, совершила «все возможные ошибки».

«Мы проиграли Донбасс на данный момент. Зачем самих себя обманывать. У нас Иловайск — „победа“, Дебальцево — „победа“, аэропорт — „победа“. На данный момент есть проигрыш», — признает украинский неофашист.

В экономике, по мнению Билецкого, ситуация не лучше: «Мы уничтожили экономику за это время, мы превратились, вся политическая элита превратилась в клан временщиков, сидящих на сумках, если это судно начнет тонуть… Идёт война всех против всех, никакой национальной консолидации общества мы не видим»…

Напомним: украинский карательный батальон «Азов» использует фашистскую символику и отличается, как и другие карбаты, особой жестокостью по отношению к мирному населению.

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