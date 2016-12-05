Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Сводка событий Новороссии за 5 декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пнд, 05/12/2016 - 22:29

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня днём украинские силовики из тяжелых минометов обстреляли окрестности аэропорта и село Жабичево. ВСУ выпустили 30 мин калибрами 120 мм. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Украинская армия свыше 1300 раз обстреляла территорию ДНР с применением тяжелой артиллерии, танков и минометов. Противник выпустил 48 артиллерийских снарядов калибрами 152 и 122 мм, восемь танковых и 313 мин калибрами 120 мм и 82 мм. По данным командования, под огнем оказались Ясиноватая, поселок Веселое, сёла Коминтерново, Ленинское, Саханка, Октябрь, Дзержинское, посёлки Александровка, Трудовские, Старомихайловка, Еленовка, а также Докучаевск. Один военнослужащий ДНР погиб. Поврежден жилой дом на западной окраине столицы.

Украинские силовики усилили позиции на донецком и мариупольском направлениях танками и минометами. В селе Славное выявлены огневые позиции четырех минометов, четыре миномета обнаружены в селе Широкино, а в Донском под Волновахой находятся пять украинских танков. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командование Республики Эдуард Басурин.

Киев не отвечает на предложения ЛНР по урегулированию ситуации с поставками воды, так как расценивает подписание каких-либо договоров с Республикой как ее признание. Об этом сегодня заявил исполняющий обязанности первого заместителя председателя Совета министров, Сергей Иванушкин. Напомним, что Украинская сторона 1 декабря прекратила подачу воды в ЛНР с Петровского водозабора.

В районе населенного пункта Золотое находится подразделение, состоящее из иностранных граждан, преимущественно из стран Восточной Европы. В районе населенного пункта Ольховая выявлены два БТР и один автомобиль с боеприпасами. В район населенного пункта Кряковка прибыло четыре грузовых автомобиля с личным составом и боеприпасами в сопровождении одной БМП. Из села Покровское зафиксировано передвижение пяти военных автомобилей в направлении Попасной. Об этом сегодня сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики майор Андрей Марочко.

Киевские силовики за прошедшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. С направления села Новоалександровка из 120-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия дважды обстрелян район села Калиново-Борщеватое. По району села Веселая Гора огонь из 82-мм минометов велся с направления Счастья. Также из 82-мм минометов был обстрелян район села Жёлтое. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее