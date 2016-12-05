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Главная МГБ перекрыт канал поступления из Украины в Республику особо опасных наркотических средств опубликовано Nvb2003 в Пнд, 05/12/2016 - 22:35

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Сотрудники правоохранительных органов ЛНР перекрыли канал поставок в Республику наркотиков с Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности ЛНР.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров Министерством государственной безопасности совместно с Министерством внутренних дел ЛНР перекрыт устойчивый канал поступления из Украины в Республику особо опасных наркотических средств", - говорится в сообщении.

"В рамках реализации оперативной информации, сотрудниками МГБ ЛНР задержан 53-х летний гражданин Демченко Виталий Григорьевич, неоднократно судимый, имеющий общего тюремного стажа свыше 27 лет. Установлено, что данный гражданин систематически занимался сбытом наркотиков в крупном размере. При осмотре места проживания задержанного выявлены и изъяты опий и марихуана в крупных объемах, а также особо опасное психотропное вещество амфетамин весом 80 граммов. Общая сумма изъятого по ценам "черного рынка" составляет 350 тысяч рублей", - отметили в Министерстве.

Сотрудниками МГБ также установлено, что запрещенные вещества Демченко еженедельно заказывал у некоего Александра, который проживает на территории подконтрольной Украине, доставляя их на территорию Республики "путем сокрытия в продуктах питания". Материалы для возбуждения уголовного дела переданы в МВД ЛНР. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее