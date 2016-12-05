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Главная Власти ЛНР контролируют ситуацию с водоснабжением Республики - глава МЧС опубликовано Nvb2003 в Пнд, 05/12/2016 - 22:37

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Ситуация с водоснабжением Республики остается под контролем властей ЛНР, жители получают воду по графику, котельные работают в штатном режиме. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя Совета министров, министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Сергей Иванушкин.

Украинская сторона 1 декабря прекратила подачу воды в ЛНР с Петровского водозабора и более чем вдвое сократила объемы поставок с Западной фильтровальной станции (ЗФС).

"На данном этапе МЧС работает в штатном режиме. За последние сутки ни одного привлечения по подвозу воды", - отметил он.

Иванушкин поблагодарил жителей Республики за терпение и понимание сложившейся ситуации.

"Да, нам не хватает достаточно объема, чтобы мы круглосуточно в полном объеме обеспечивали население водой. Но в графиковом режиме пока удается удержать обстановку. Теплоснабжение работает в штатном режиме. Больших аварий на коммуникациях у нас не зафиксировано", - подчеркнул министр.

При этом он отметил, что остается проблема, связанная с отбором воды из системы теплоснабжения.

"Дело в том, что у нас очень сложно сейчас увеличивать объемы добычи воды и распределять, если будет такой отбор. По сравнению с летним периодом отбор воды у нас, и расход воды в Луганске увеличился в два с половиной раза", - пояснил Иванушкин, призвав население не сливать воду из батарей отопления. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее