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Оккупационная украинская власть вырубает леса на Луганщине

опубликовано vinodelov в Пнд, 05/12/2016 - 23:31 Новость: тема тэги гео
лес луганщины

Руководство подконтрольной Киеву территории части Луганской области промышляет тотальной вырубкой уникальных лесов и продажей их зарубежным партнерам. Об этом в понедельник, 5 декабря, заявил и.о. зампредседателя Совета министров и глава МЧС ЛНР Сергей Иванушкин.

«Ранее мы неоднократно заявляли, а сейчас у нас уже есть полное подтверждение, что на территории севера Луганской области идет массовое уничтожение лесонасаждений», — сказал Иванушкин, приведя в качестве примера сплошную вырубку леса в Кондрашевском лесничестве. При этом древесина вывозится за пределы Украины.

Если учесть, что на Донбассе большинство лесов рукотворные и лесных массивов не так много, то можно говорить о целенаправленном уничтожении украинской властью «зеленых легких» степного края, который стал для Киева просто территорией, где спешат «делать деньги», а потом хоть потоп, хоть засуха, хоть смерть для всех, кто еще выжил «в зоне АТО»…

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