Оккупационная украинская власть вырубает леса на Луганщине
опубликовано vinodelov в Пнд, 05/12/2016 - 23:31 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Оккупационная украинская власть вырубает леса на Луганщине
опубликовано vinodelov в Пнд, 05/12/2016 - 23:31 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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