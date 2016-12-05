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Донецк на линии огня: бои идут на всех направлениях

опубликовано vinodelov в Пнд, 05/12/2016 - 23:40 Новость: тема тэги гео
обстрел

Обстрелы города украинскими оккупантами, начавшиеся еще днем, продолжаются практически беспрерывно практически по всему периметру фронта. Взрывы хорошо слышны в центре города.

Вот сообщения с передовой: «Донецк, бой в районе Аэропорта Спартака и ЯБП(арта). Ясиноватский пост-Авдеевская промзона: бой с применением минометов. С направления Водяного-Опытного укронацисты ведут обстрел из минометов с двух позиций по району Аэропорта. С направления Марьинки укронацисты ведут обстрел из минометов по Трудовским. Западное направление Горловки уже неспокойно… Жителям рекомендуют быть бдительными».

Сообщение от местных жителей: «Вышел на улице и понеслось. Очень громко, Путиловка перепугались, прилетало, и минусы, кажется. С промежутком 5–6 секунд хорошо фигачит арта. Пошли прилеты в р-не ДАП, первая серия как бы не южнее. Ветка — громко. По звуку плюсы. Детская областная — слушаем мощное, громкое. Путиловка — шумно, мощно. Макеевка Центр, на улице слышны бахи и стрелковое. Черемушки, слушаем мощно. Гвардейка (Медучилище), громко, громко! Сторона АП. Север. Где-то работает артиллерия. Слышно с закрытыми окнами».

Военкор Марина Харькова сообщает: «Со всех направлений прямо сейчас грохочет артиллерия: южное, Еленовка-Докучаевск, западное — Александровка, Трудовские, северо-западное -Ясиноватский блокпост. Работают минометные батареи и САУ»…

Прифронтовой Донецк вошел в очередную ночь «перемирия».

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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