Сводка событий в Сирии за 5 декабря 2016 года

С 12.21 до 12.30 медицинский городок мобильного госпиталя Минобороны в Алеппо подвергся артиллерийскому обстрелу боевиков (Фото 1,2,3). На территории российского полевого госпиталя в Алеппо разорвались девять снарядов. Обстрел начался в тот момент, когда персонал развернутого в районе Аль-Фуркан лечебного учреждения, готовился к приему первых раненых.В результате прямого попадания в приемное отделение госпиталя погибла медик вооруженных сил РФ. Вторая пострадавшая - медсестра госпиталя в тяжелом состоянии была доставлена в ближайшую больницу, но врачи не смогли ее спасти. За жизнь еще одного российского детского врача-педиатра борются коллеги.Кроме российских медиков погибли еще трое мирных жителей и 44 получили ранения.Минобороны России возложило ответственность за их гибель на террористические формирования, которые на Западе считают оппозиционными.Официальный представитель российского Минобороны подчеркнул, что боевики, причастные к гибели российских врачей, понесут ответственность. "Данное преступление боевиков так называемой оппозиции будет расследовано. Все исполнители и заказчики должны понести соразмерную ответственность за гибель российских врачей", – сказал генерал. В российском военном ведомстве добавили, что понимают, от кого боевики получили его координаты.Генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в гибели российских медиков в сирийском Алеппо виновны не только боевики, совершившие удар по госпиталю в городе, но и страны Запада, вооружившие террористов. «Вся ответственность за убийство и ранения наших медиков, оказывавших помощь детям Алеппо, лежит не только на непосредственных исполнителях, то есть боевиках «оппозиции». Кровь наших военнослужащих и на руках заказчиков этого убийства. Тех, кто создал, выпестовал и вооружил этих зверей в человеческом обличье, назвав их для оправдания перед своей совестью и избирателями «оппозицией». Да-да, на вас, господа, покровителях террористов из США, Великобритании, Франции и прочих сочувствующих им стран и образований», — сказал представитель Минобороны.

Комментируя обстрел госпиталя Министерства обороны России в Алеппо, в Международном комитете Красного Креста (МККК) заявили, что атаки на больницы свидетельствуют о том, что стороны конфликта не в состоянии выполнять свою обязанность защищать медицинских работников.

В международной организации отметили, что медицинская инфраструктура, медицинский персонал и раненые находятся под защитой международного гуманитарного права, и стороны вооруженного конфликта должны делать все возможное, чтобы врачи могли продолжать работу в зоне боевых действий. «Продолжающиеся атаки на медицинскую и гражданскую инфраструктуру в Алеппо свидетельствуют о том, что все стороны конфликта оказываются не в состоянии выполнять свою обязанность уважать и защищать медицинских работников, пациентов и больницы и делать различия между ними и военными объектами»,— говорится в заявлении МККК.

Официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что Соединённые Штаты осуждают любые атаки против медицинских учреждений в Сирии. «Итак, что я знаю об этом. Я видел сообщения об этом, но у нас нет возможности подтвердить их. Это трудно сделать из-за боев и сложностей с получением доступа для нас», — сказал он.

«Мы, конечно, осуждаем любые обстрелы медучреждений», — добавил он.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1026. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 88.

За сутки зафиксирован 41 обстрел со стороны вооруженных формирований в провинциях Алеппо (18), Дамаск (18), Дараа (3), Хама (1) и Кунейтра (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

МИД РФ обнародовал заявление, в котором выразил недоумение и глубокое возмущение "ведущейся Парижем и Лондоном пропагандистской кампанией в связи с их якобы озабоченностью продолжающимися боевыми действиями в восточном Алеппо, ситуацией с обеспечением безопасности мирного населения и доставкой чрезвычайной гуманитарной помощи".

"Усилившиеся призывы из ряда западных столиц к прекращению контртеррористической операции в восточном Алеппо все больше напоминают на последнюю и отчаянную попытку выгородить и спасти "курируемых" ими и терпящих поражение террористов и экстремистов, то есть тех, кто не брезгует ничем для достижения своих неблаговидных целей", сказано в заявлении.

Между тем, напоминают в МИД РФ, именно террористы продолжают использовать мирных граждан в качестве живого щита, обстреливать и минировать гражданскую инфраструктуру, гуманитарные коридоры. Британские и французские коллеги не могут не знать, отмечено в документе, что российская сторона сегодня реально оказывает гуманитарную помощь жителям Алеппо по линии Минобороны и Центра по примирению враждующих сторон, а также через МЧС РФ.

Принятие в Совете Безопасности ООН резолюции, требующей прекратить боевые действия в сирийском Алеппо, заблокировано Россией и Китаем. Рассматриваемый документ поддержали 11 стран — членов Совбеза ООН, против его принятия проголосовали Россия, Китай и Венесуэла при воздержавшейся Анголе. Поскольку два постоянных члена СБ ООН проголосовали против, проект резолюции принят не был.

Перед началом голосования постпред России Виталий Чуркин выразил сожаление, что соавторы проекта резолюции — Египет, Испания и Новая Зеландия — вынесли его на голосование под нажимом других стран, отказавшись от выработки консенсусного документа, и предупредил, что Россия проголосует против его принятия.

Российский дипломат напомнил, что в ближайшие дни в Женеве состоится встреча экспертов США и России для обсуждения плана урегулирования ситуации в Алеппо, важнейшим элементом которого является вывод боевиков из восточной части города. Виталий Чуркин подчеркнул, что Совету Безопасности ООН следовало бы дождаться итогов этих консультаций, а уже потом принимать резолюцию.

В условиях переговоров России и США ставить на голосование резолюцию СБ ООН по Алеппо непродуктивно, предусмотренная документом десятидневная пауза лишь даст боевикам перегруппироваться и восстановить силы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Теперь переходя к проекту. В условиях этот проект ставить на голосование было бы, я считаю, контрпродуктивно, поскольку шло бы вразрез с теми подходами, которые сейчас согласовываются между Москвой и Вашингтоном в качестве сопредседателей МГПС», – заявил министр.

По словам Лаврова, в проекте резолюции речь идет «совсем не об уходе боевиков, а о немедленном прекращении огня, причем к боевикам не предъявляется никаких требований, призыв – к немедленному прекращению огня, тогда как боевикам в восточном Алеппо отводится десять суток – это не малый срок, чтобы определиться, готовы ли они стать частью режима перемирия или нет».

«У нас отсутствуют какие-либо сомнения, учитывая ход предыдущих пауз в боевых действиях, что десятидневная передышка такого рода, которую боевикам так щедро хотели бы предоставить энтузиасты проекта резолюции, была бы точно использована для перегруппировки и пополнения сил и средств экстремистов, тем самым, затруднила бы освобождение от них восточного Алеппо», – сказал министр.

Лавров отметил, что с учетом всех аспектов и нынешнего развития событий, «упомянутый проект резолюции является по большому счету провокационным шагом, который подрывает российско-американские усилия».

Действие режима прекращения огня в Алеппо наступит после согласования порядка выхода боевиков из города, также заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: "Как только такие маршруты и сроки будут согласованы, вступит в силу режим прекращения огня".

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что в ходе своего визита в Тегеран обсудил предложения госсекретаря США Джона Керри по сирийскому урегулированию. «Мы как раз говорили и по этому вопросу тоже», — сказал он.

Вашингтон не видит готовности Дамаска, Москвы и Тегерана к диалогу о гуманитарной помощи в Алеппо, заявил представитель Белого дома Джош Эрнест.

«Мы не видим готовности сирийцев при поддержке русских и иранцев к конструктивному диалогу, который мог бы привести к устойчивому результату. Надеюсь, что это изменится», - ответил Эрнест, комментируя предупреждения Минобороны России о том, что гуманитарная миссия может подвергнуться атаке боевиков, в том числе тех, которых поддерживают США.

Эрнест вновь обвинил сирийскую армию, которая якобы «при поддержке России и Ирана» атаковала гуманитарный конвой ООН, обстрелянный в ночь на 20 сентября к северо-западу от Алеппо. Эрнест в этой связи сообщил о «кровавой тактике», которая «разбивает его сердце». Но ни разу не упомянул о гибели российских медиков, спасавших раненых жителей Алеппо.

Жертвой турецкого авиаудара по позициям курдских сил в сирийском Манбидже стал не только американец, но также и гражданин Германии. Об этом рассказал официальный представитель Военного совета Манбиджа - Шерван Дарвиш. Курды называют погибших добровольцами. Вместе с тем многое указывает на то, что речь идет о представителях специальных подразделений США и Германии.

«В ходе атаки турецких самолетов погибли американец Майкл Израэль и немец Антон Лешек, известные под именами Робин Агири и Зана Чиван. Они не являются кадровыми военными армии США или Германии. Это добровольцы, которые прибыли, чтобы поддержать нашу борьбу против ИГИЛ. И в тот момент, когда они находились на передовой и сражались с террористами, по ним нанесла удары турецкая авиация, — рассказал Шерван Дарвиш.

Anadolu сообщает, что туркмены-сунниты из Ирака прибывают на север Сирии. Согласно сведениям издания, туркмены из занятого террористами «Исламского Государства» города Тель-Афар и прилегающих к нему районов, которые вынуждены были покинуть свои дома в результате боевых действий, размещены в сирийском Джараблусе.

Трое уроженцев Дагестана предстанут перед судом в Краснодаре по обвинению в приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии.

Алеппо. В пункте временного размещения мирных жителей Аль-Махаледж, произведена передача нуждающимся около 1,5 тонн продовольствия.

Вооруженные формирования «Ахрар аш-Шам» обстреляли из реактивных систем залпового огня и минометов кварталы Шейх-Хаср и Эль-Сальхине в городе Алеппо.

Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из РСЗО, ствольной артиллерии, минометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Ансари, кварталы Карим-аль-Катараджи, Маньян, Дахия-эль-Асад, Шейх-Саид, Тарба-Люль, Акъюль, Биньямин, Ашрафия и Лерамон, торговый центр «Кастелло», военную академию Эль-Асад, школу Хигма и район картонной фабрики в городе Алеппо.

В результате ракетных обстрелов террористами кварталов Аль-Меридиан и Аз-Захра погибли мирный житель и его дочь, еще 4 человека получили ранения.

В течение суток из блокированных районов восточного Алеппо при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон вышли 214 мирных жителей (в том числе 104 ребенка, включая 8 грудных детей) и 7 боевиков, пожелавших сложить оружие

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

Боевики "Джейш аль-Фатх" и "Фатх Халеб" предприняли неудачную попытку вернуть контроль над утраченными территориями на востоке города Алеппо, атаковав кварталы Аль-Мейсер, Аль-Катерджи и Забдия.

Джихадисты начали контратаку в районе Сеиф-ад-Дауля, ударив по позициям САА в квартале Забдия. Также они безуспешно попытались отбить утраченные позиции в Аль-Мейсере и Аль-Катерджи.

Сирийская армия и отряды ополченцев выбили боевиков из крупнейшего квартала на востоке города - Шаар, и вплотную подступив к исторической части города, сообщил новостной портал «Сурия аль-Эн».

Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила бульдозер, заминированное транспортное средство и артиллерийскую батарею ИГ.

Идлиб. ВВС САР атаковали боевиков в районах н.п. Мааррат Ан-Нуман, Кафр-Саджна, Ат-Таманаа, Хан-Шейхун и Хеш.

Хама. Боевики обстреляли н.п. Суран.

ВВС САР нанесли ряд авиаударов по позициям группировок «Джебхат Ан-Нусра» и «Джейш Аль-Фатх» в районах Атшан, Тибат Аль-Имам, Аль-Латамна, Скейк, Кафр-Зейта, Латмин, Ас-Саяд, Морк, Аз-Заллякият и Аль-Ляхая.

Дамаск. В н.п. Айн-Эттине Махаледж жителям передано около 1 тонны продовольствия.

Вооруженные формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Джобар, Кабун, Эль-Каса, Блелие, Хараста и район стадиона Эль-Аббасийин.

Обстрелам прочих боевиков подверглись населенные пункты Арбил, Хауш-Насри, Касмия, Джобар, Хауш-Харабу, спортивная площадка в населенном пункте Джобар и лагерь Эль-Вафидин в н.п. Дума.

Около 450 боевиков вооруженной оппозиции из города Аль-Кисва и прилегающих к нему населенных пунктов на юге Дамаска сдались Сирийской Арабской Армии.

Правительство Сирии амнистировало около 700 бывших боевиков исламистских группировок из населённых пунктов Ат-Тайба, Аль-Кисва и Аль-Меклайбия (Западная Гута). Бывшие джихадисты сдали властям всё стрелковое оружие и в письменном виде обязались впредь не вести незаконную деятельность (Фото 4).

Представители группировки «Файлак-ар-Рахман», действующей на территории Восточной Гуты, опубликовали заявление, в котором они отвергли возможность какого-либо перемирия с проправительственными силами.

Дараа. Боевиками обстреляны н.п. Дараа и Изра.

САА взяла под контроль Теллет Аль-Айн и Аль-Вавият.

Кунейтра. Боевиками вновь обстрелян н.п. Хадар.

Хасака. Авиация коалиции у города Шададди уничтожила командный пункт ИГ.

Дейр-эз-Зор. Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила тактическую единицу, две боевые позиции, транспортное средство, две нефтяные скважины, автоцистерну с нефтью и нефтяную вышку ИГ.

У города Абу-Камаль - три нефтяные скважины и оборудование для добычи нефти.

Ракка. Авиация коалиции у города Ракка уничтожила командный пункт, тактическую единицу, цех по производству оружия, транспортное средство и бульдозер ИГ.

У города Айн Иса – минометную батарею, два тактических подразделения, здание казармы и командный пункт ИГ.