18+: Борьба с огнем. Фильм Anna News / Fighting with fire. Anna News film

С конца 2013 года боевики в Алеппо начинали массово производить и использовать самодельные мортиры, впоследствии прозванные "адский огонь". Снарядами для них служат бытовые газовые баллоны с усиленным снарядом взрывчатки. Такой снаряд имеет колоссальную силу разрушения. Ввиду кустарности изготовления установок и их снарядов, прицельность полета такого газового баллона крайне невысокая с погрешностью перелета или недолета в сотни метров. Прекрасно отдавая себе отчет, боевики сознательно долгие годы обстреливают жилые кварталы для устрашения горожан в правительственных кварталах.

Этот фильм - рассказ о работе волонтёров Anna News в Алеппо, фиксировавших военные преступления, совершенные террористами в период с февраля по июнь 2016 года, когда в Алеппо было введено военное перемирие между "умеренной оппозицией" и Сирийской Арабской Армией.

Since the end of 2013 "moderate opposition" in Aleppo began to mass-produce and use home-made mortars, later called "hell-fire". Shells for them are household gas cylinders with power projectile explosives. This shell has a tremendous power of destruction. Because of home-made equipment and their ammunition, sighting flight such a gas cylinder has an extremely high error flight or undershoot of hundreds of meters. Terrorists Perfectly knew that they many years shelled residential neighborhoods to intimidate citizens in government quarters.

This film - a story about the work of volunteers Anna News in Aleppo that fixed the war crimes committed by terrorists in the period from February to June 2016, when it was introduced in the Aleppo military truce between the "moderate opposition" and the Syrian Arab Army.