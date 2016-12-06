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Россия и Китай намерены успешно завершить операцию по Алеппо в ближайшее время

опубликовано alex1943 в Втр, 06/12/2016 - 10:16 Новость: тема тэги гео
SOW
Поэтому заблокировали проект резолюции Совбеза ООН о гуманитарной паузе в Сирии. Кроме того, постпред России при ООН Виталий Чуркин заявил, что голосование было проведено в нарушение регламента, не был выдержан протокол в отношении времени для ознакомления с документом представителей стран СБ ООН.

Сам проект - поспешный и бесполезный считает дипломат и возлагает большие надежды на переговоры российских и американских экспертов, которые должны на днях пройти в Женеве, где планируется согласовать конкретный план выхода боевиков из Алеппо. Только после того, как этот план будет принят, Россия готова прекратить огонь; иначе сирийская оппозиция снова воспользуется паузой, чтобы собраться с силами и приготовиться к новым атакам, как это уже неоднократно бывало, заявил Чуркин. Правда, в госдепе с датой этих переговоров никак не определятся.

Как мы уже писали, сирийские СМИ сообщают о раздорах между бандформированиями в восточном Алеппо в связи с активным наступлением правительственных войск Сирии и тайных переговорах некоторых групп о капитуляции.

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