Вашингтонские аналитики прописали Украине блокаду

Аналитики Вашингтонского аналитического центра «Атлантик Сансил» нашли способ, который, по их мнению, поможет украинским властям прекратить бойню на юго-востоке. Они рекомендуют Киеву полностью перекрыть Донецку и Луганску подачу электроэнергии, тепла, воды и всего, что связано с нормальной жизнью. То есть объявить Донбассу полную блокаду, как более «гуманный» метод уморить его непокорное население.

Они, видимо, не учли, что ДНР и ЛНР, весь народ Донбасса не покорился и не собирается покоряться после двух с лишним лет блокады, которую Украина по собственной инициативе устроила позапрошлой осенью, лишив наших людей пенсий, пособий, перекрыв поставки медикаментов и продовольствия.

Эту блокаду Донбасс пережил с помощью Российской Федерации. Не поможет и блокада-2, предложенная американскими аналитиками. Тем более, что ответные меры, а именно прекращение отправки на Украину донецкого антрацита и прочих поставок, которые до сих помогали поддерживать коммунальную сферу Украины могут оказать на неё самое сокрушительное воздействие.

Так что ещё будем поглядеть, кому хуже придётся!