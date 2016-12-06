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Лиелайс хочет видеть Украину в составе России

опубликовано alex1943 в Втр, 06/12/2016 - 10:23 Новость: тема тэги гео
Lielajs
Латышский русофоб, а по совместительству режиссёр и актёр, Андрис Лиелайс в эфире российского ток-шоу «Право голоса» обидел своих украинских единомышленников. Довёл их прямо до истерики. Чем же шокировал «горячий» прибалт присутствовавших на шоу свидомитов?

А вот чем: «Прибалтика мечтает о том, когда, наконец, Киев станет Русью. А в России будет украинский президент, как это было. Отдайте им обратно Крым и Донбасс и возьмите всю Украину», - неожиданно предложил прибалт россиянам.

Если внимательно вглядеться в извивы прибалтийской мысли, то всё станет яснее ясного. Ведь соседи по Восточной Европе и постсоветскому пространству уже давно убедились в том, что Украина как государство не состоялась, но превратилась в воронку нестабильности, грозящую поглотить окружающие страны.

Так что всем соседям было бы спокойнее, если бы «щенэвмэрла» вернулась под надёжную руку Москвы и перестала назойливо галдеть и гомонить.


Василий Семёнов

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