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Приднепровский химзавод – потенциальный Чернобыль

опубликовано alex1943 в Втр, 06/12/2016 - 10:30 Новость: тема тэги гео
radiazija
Приднепровский химический завод был построен ещё в 1947 году. До 1991 года он перерабатывал 65% всех урановых руд СССР. Технологии давно устарели, оборудование и здания обветшали. Его срочно нужно выводить из эксплуатации, однако у Украины денег на это нет.

Вся территория предприятия представляет собой опасную зону. В некоторых местах на урановой площадке уровень радиации достигает 4000 мкэв/ч. Тогда как полностью смертельная доза всего лишь на 30 процентов выше. Но и этой хватит, чтобы подорвать здоровье.

Между тем, бомжи разворовывают с территории предприятия металл, заражённый радиацией. Сдают его на переплавку. Изделия же из него: трубы, ограды и так далее расходятся по всей стране и даже попадают в соседние государства, угрожая потребителям радиационным заражением.

Осознавая опасность не только для Украины, но и стран ЕС, Еврокомиссия выделила на вывод завода из эксплуатации 25 миллионов евро. Но работы можно будет начать только весной будущего года. А что за это время произойдёт на Украине – одному Богу известно.


Василий Семёнов

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