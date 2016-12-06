Без транзита российского газа стоимость газотранспортной системы (ГТС) Украины снизится в пять раз

Считает глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. Об этом он сообщил в эфире телеканала 3s.tv в понедельник вечером: "Во многом стоимость ГТС Украины определяется тем фактом, а будет ли транзит после 2019 года. От этого эта цифра будет колебаться от миллиардов до десятков миллиардов", - сказал он

По его словам, реализация такого сценария возможна в случае строительства "Северного потока-2" и двух веток "Турецкого потока".

"Если будет реализован проект "Северный поток-2" и проект "Турецкий поток" в варианте двух линий, то я предполагаю, что по территории Украины, скорее всего, вообще не будет никакого транзита, что, я бы предположил, уменьшит стоимость ГТС Украины приблизительно раз в пять", - добавил Коболев.

Глава "Нафтогаза" также сообщил, что компания на прошлой неделе подала официальную жалобу в адрес немецкого регулятора, который принял решение о расширении доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL - одному из сухопутных отводов от магистрали "Северный поток". "Также мы рассматриваем возможность обжалования решения Европейской комиссии. Есть три варианта, один из них - судебный", - подчеркнул Коболев.