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Без транзита российского газа стоимость газотранспортной системы (ГТС) Украины снизится в пять раз

опубликовано alex1943 в Втр, 06/12/2016 - 10:39 Новость: тема тэги гео
nafta
Считает глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. Об этом он сообщил в эфире телеканала 3s.tv в понедельник вечером: "Во многом стоимость ГТС Украины определяется тем фактом, а будет ли транзит после 2019 года. От этого эта цифра будет колебаться от миллиардов до десятков миллиардов", - сказал он

По его словам, реализация такого сценария возможна в случае строительства "Северного потока-2" и двух веток "Турецкого потока".
"Если будет реализован проект "Северный поток-2" и проект "Турецкий поток" в варианте двух линий, то я предполагаю, что по территории Украины, скорее всего, вообще не будет никакого транзита, что, я бы предположил, уменьшит стоимость ГТС Украины приблизительно раз в пять", - добавил Коболев.

Глава "Нафтогаза" также сообщил, что компания на прошлой неделе подала официальную жалобу в адрес немецкого регулятора, который принял решение о расширении доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL - одному из сухопутных отводов от магистрали "Северный поток". "Также мы рассматриваем возможность обжалования решения Европейской комиссии. Есть три варианта, один из них - судебный", - подчеркнул Коболев.

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