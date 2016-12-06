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В Днепропетровске потребовали защитить русский язык

опубликовано alex1943 в Втр, 06/12/2016 - 10:42 Новость: тема тэги гео
za russkij
Собравшиеся на межрегиональную украинскую конференцию в защиту русского языка депутаты, юристы и представители общественных организаций Днепропетровска (Днепра) и Запорожья приняли резолюцию о необходимости введения специального закона, отменяющего дискриминацию граждан Украины по языковому принципу.

Глава общественной организации «Перспективная Украина» Александр Скубченко представил собравшимся проект закона, который дружно решили отправить в Верховную Раду.

А вот как «верховная зрада» отреагирует на инициативу днепровцев и запорожцев? Ведь она до сих пор поддерживает фактически притеснение русского языка на всей территории страны.


Василий Семёнов

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