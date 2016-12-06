В Днепропетровске потребовали защитить русский язык

Собравшиеся на межрегиональную украинскую конференцию в защиту русского языка депутаты, юристы и представители общественных организаций Днепропетровска (Днепра) и Запорожья приняли резолюцию о необходимости введения специального закона, отменяющего дискриминацию граждан Украины по языковому принципу.

Глава общественной организации «Перспективная Украина» Александр Скубченко представил собравшимся проект закона, который дружно решили отправить в Верховную Раду.

А вот как «верховная зрада» отреагирует на инициативу днепровцев и запорожцев? Ведь она до сих пор поддерживает фактически притеснение русского языка на всей территории страны.