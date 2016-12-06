Полная зависимость от поставок российского газа не мешает «Нафтогазу» выдвигать нелепые требования «Газпрому»

К числу этих требований относятся: выгодная цена, прекращение поставок газа на неподконтрольные Киеву территории Донбасса и отмена правила «бери или плати». Последний пункт предполагает заключение дополнительного соглашения. По словам главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, политики в позиции украинской стороны он не наблюдает, разве что решение кабмина Украины о сокращении объема покупки на 50%.

"Отрегулировав все эти вопросы, мы сможем покупать газ у "Газпрома". Политики в этом вопросе нет, это - юриспруденция и коммерция. Все, что есть из политики - это решение кабинета министров Украины, которое обязывает нас покупать у Газпрома не более 50% газа на протяжении года", - сказал Коболев в эфире телеканала 3s.tv в понедельник вечером.

"Нам всегда интересно иметь широкий круг поставщиков. Если "Газпром", а он знает, чего мы от него хотим, на этих переговорах согласится принять эти условия, то существует вероятность, что мы подпишем допсоглашение и будем рассматривать вариант покупки у них газа", - добавил глава "Нафтогаза".

Между тем, Евросоюз, как и в прошлом году, вынужден участвовать в украинском шантаже и подключиться к разруливанию ситуации по транспортировке газа в Европу через Украину. На 9 декабря в Брюсселе намечена встреча в формате Украина-Россия-Еврокомиссия.